Mannheim – Berufsstart bei der Stadt Mannheim – Einführungsveranstaltung für 156 neue Azubis und Studierende im Zeichen von Corona

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 156 neue Auszubildende und Studierende beginnen heute (01. September 2020) ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Studium bei der Stadt Mannheim. Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz hieß die neuen Auszubildenden und Studierenden vom Ratssaal des Stadthauses N1 aus herzlich willkommen. Um in Zeiten von Corona die Veranstaltung unter dem Aspekt der Sicherheitsabstände überhaupt möglich zu machen, wurden weitere Räume genutzt und die Begrüßung per Livestream übertragen. „Auch wenn der heutige Ausbildungsstart unter erschwerten Bedingungen stattfindet, beginnt doch heute Ihre berufliche Zukunft bei der Stadt Mannheim. Wie wichtig ein funktionierender öffentlicher Dienst ist, ist in diesem Jahr besonders deutlich geworden. Ich möchte Sie dazu ermutigen, offen und interessiert ihre Ausbildung anzugehen“, forderte Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz die neuen Auszubildenden in seiner Begrüßungsansprache auf. Und er ergänzte: „Es ist für die Stadt Mannheim sehr wichtig, eine gute Ausbildung anzubieten. Dies sichert die Qualität der Verwaltung in der Zukunft und bietet den jungen Menschen eine gute Perspektive. Die Vielzahl unserer Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, bei denen es längst nicht mehr nur um klassisches Verwaltungshandeln geht, zeigt, dass es bei den Tätigkeiten in der Stadtverwaltung um die Mitgestaltung des urbanen Lebens geht.“



Stadt Mannheim: Einer der größten Ausbildungsbetriebe der Metropolregion

Die Stadt Mannheim gehört mittlerweile zu den größten Ausbildungsbetrieben der Metropolregion Rhein Neckar. Rund 2000 Ausbildungswillige haben sich für den Einstellungsjahrgang 2020 bei der Stadt beworben. Mit insgesamt circa 30 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen bietet die Stadt viele Möglichkeiten, einen Beruf zu erlernen. Dazu gehören auch eher seltene Berufe, wie beispielsweise der des*r Fachangestellten für Bäderbetriebe, die Ausbildung zum*r Forstwirt*in oder die Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice.

Darüber hinaus bietet die Stadtverwaltung auch Ausbildungen in Teilzeit an, um jungen Eltern den Berufseinstieg zu erleichtern. Seit 2008 haben auf diese Weise jedes Jahr mehrere Mütter ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in Teilzeit begonnen; auch im Jahr 2020 sind drei Mütter dabei. In eher klassische Ausbildungsberufe starten heute beispielsweise 17 Verwaltungsfachangestellte aber auch zwei Berufskraftfahrer *innen, zwei Fachkräfte für Abwassertechnik sowie drei Straßenbauer*innen.



Bei den Studierenden gibt es erstmals den Studiengang Bachelor of Engineering Climate Change Management & Engineering. Darüber hinaus beginnen zum Beispiel acht Bachelor of Arts, Öffentliche Wirtschaft – Fachrichtung Verwaltungswirtschaft (DHBW) und sechs Bachelor of Arts, Soziale Arbeit in verschiedenen Fachrichtungen ein duales Studium bei der Stadtverwaltung. Nach der Ausbildung haben die städtischen Nachwuchskräfte übrigens beste Aussichten, denn alle erfolgreichen Absolvent*innen erhalten ein Angebot für eine mindestens befristete Beschäftigung. Außerdem werden die bei der Stadt Mannheim ausgebildeten Nachwuchskräfte bei anstehenden Stellenbesetzungen der Stadt Mannheim bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.



Programm für einen leichteren Berufseinstieg

Für einen erleichterten Einstieg in den „Ernst des Lebens“ werden die Auszubildenden und Studierenden in dieser Woche durch ein gemeinsames Programm geführt. Dabei sollen sie sowohl ihre neue Arbeitgeberin als auch ihre Studien- und Ausbildungskolleg*innen sowie die Stadt, in der sie fortan arbeiten werden, besser kennenlernen. In ihren ersten Tagen bei der Stadt Mannheim warten abwechslungsreiche Aktionen auf die Nachwuchskräfte wie z.B. eine Geocaching-Rallye in Kleingruppen zum Kennenlernen der vielfältigen städtischen Dienststellen, ein Trommel-Teamevent in der Festhalle Baumhain, ein Gesundheitstag, ein Azubi-Knigge-Kurs sowie informative berufsspezifische Inputs.

Intensives Bewerbermarketing

Um auch weiterhin zahlreiche qualifizierte Bewerber*innen anzuziehen, hat die Verwaltung ihr Bewerbermarketing intensiviert. So präsentiert sich die Stadt mit neuem, ständig aktualisiertem Informationsmaterial auf Messen und Studieninformationstagen sowie direkt in Schulen. Auch Online-Portale werden gezielt zur Ansprache geeigneter Schulabgänger*innen genutzt. Aktuell läuft noch die Ausschreibung für das Jahr 2021 unter https://www.mannheim.de/Stadtgestalter.



In diesem Jahr werden Auszubildende und Studierende in folgenden Berufen begrüßt:

•51 Anerkennungspraktikant*innen, die ihre schulische Ausbildung zum*r Erzieher*in oder zum*r Kinderpfleger*in bei der Stadt Mannheim komplettieren

•21 angehende Erzieher*innen in praxisintegrierten Ausbildung

•4 Fachangestellte für Bäderbetriebe

•2 Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

•2 Fachkräfte für Abwassertechnik

•2 Fachkräfte für Rohr- Kanal- & Industrieservice

•2 Forstwirte

•5 Gärtner*innen

•3 Straßenbauer

•1 Fotografin für Produktfotografie

•2 Berufskraftfahrer

•14 Verwaltungsfachangestellte

•3 Verwaltungsfachangestellte in Teilzeit

•2 Bachelor of Arts – Immobilienwirtschaft

•2 Bachelor of Arts, Messe-, Kongress- und Eventmanagement

•8 Bachelor of Arts, Öffentliche Wirtschaft – Fachrichtung Verwaltungswirtschaft

•5 Bachelor of Arts, Öffentliche Wirtschaft – Fachrichtung Verwaltungswirtschaft/soziale Leistungsverwaltung

•1 Bachelor of Arts, Öffentliche Wirtschaft – Fachrichtung Wirtschaftsförderung

•8 Bachelor of Arts, Public Management – bekannt als gehobener Verwaltungsdienst

•6 Bachelor of Arts, Soziale Arbeit

•2 Bachelor of Engineering – Bauwesen – Öffentliches Bauen

•2 Bachelor of Science, Wirtschaftsinformatik

•1 Bachelor of Engineering, Climate Change Management & Engineering

sowie 5 Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr