Landau – Schulen im Landkreis werden technisch aufgerüstet – Kreis investiert knapp 900.000 Euro in technische Infrastruktur

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zuge des Digitalpakts Schule, werden alle Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße technisch besser ausgestattet. So ist beispielsweise geplant WLAN einzurichten und die Netzstrukturen der Schulen zu sanieren. Der Großteil der Maßnahmen soll noch in diesem Jahr beginnen und im nächsten Jahr abgeschlossen werden. „Nicht nur durch die Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass in der Schullandschaft ein digitaler Wandel stattfinden muss. Das Lernen in der digitalen Welt ist nur mit der entsprechenden technischen Infrastruktur möglich. Deshalb investieren wir als Landkreis in unsere Schulen und damit in die zukünftige Generation an der Südlichen Weinstraße“, betonte Landrat Dietmar Seefeldt.

Der Einleitung des Vergabeverfahren stimmte der Kreisausschuss für das Staufer-Schulzentrum in Annweiler, das Alfred-Grosser-Schulzentrum – Realschule plus und Gymnasium – in Bad Bergzabern, die Berufsbildende Schule SÜW in Bad Bergzabern und Edenkoben, die Realschule und das Gymnasium in Edenkoben, sowie das PAMINA-Schulzentrum in Herxheim zu. Die geschätzten Kosten belaufen sich insgesamt auf knapp 870 Tausend Euro.

Die Kostenschätzung für die restlichen Schulen (Berufsbildende Schule SÜW in Annweiler, Altenbergschule in Bad Bergzabern sowie Realschule plus in Maikammer) liegt unter 50.000 Euro brutto. In diesen Fällen wird das Vergabeverfahren durch den Landrat eingeleitet, was bereits erfolgt ist. Alle diese Maßnahmen zur Ertüchtigung der EDV-Netzwerke und der WLAN-Netze in den Schulen werden über den Digitalpakt mit einem Anteil von 90 % gefördert werden, 10 % der Kosten muss der Landkreis Südliche Weinstraße selbst aufbringen.