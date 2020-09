Hockenheim – An 31 Wohnmobilen die kompletten Ersatzräder entwendet – Sach- und Diebstahlsschaden weit über 10.000 Euro

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Freitag auf Samstag (28./29.08.2020) entwendeten unbekannte Diebe an insgesamt 31 Wohnmobilen, die auf einem frei zugänglichen Firmengelände im Pfälzer Ring abgestellt waren, die Ersatzräder. Die Ersatzräder, Stahlfelgen mit Reifen, waren in einer Aussparung am Unterboden angebracht. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Personen vermutlich zwischen 23.30 und 0.30 Uhr an dem Diebstahl beteiligt. Für den Abtransport des Diebesgutes muss ein Transporter benutzt worden sein. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder einen Transporter bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail