Grünstadt – Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Edingen-Neckarhausen zu zwei Wohnungseinbrüchen, die sich in der Zeit nach Mitternacht ereignet haben. In der Straße "Kappesgärten" brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein, während das dort wohnende Ehepaar schlief. Am Morgen wurde der Einbruch bemerkt. Der oder die Täter gelangten nach