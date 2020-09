Fußgönheim – Laternen aus ihrer Bodenverankerung gerissen – Sachbeschädigung im Schlossgarten

Fußgönheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Frankenthal(ots)

Bereits im Zeitraum vom 26.08. bis 29.08.2020, betraten bislang unbekannte Täter, den umzäunten Schlossgarten an der St. Jakobuskirche in Fußgönheim. Im Schlossgarten wurden zwei Beleuchtungslaternen aus ihrer Bodenverankerung herausgebrochen. Der Sachschaden wird auf 340 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.