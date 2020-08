Speyer – Radtour von SPD-Landtagskandidaten Walter Feiniler durch den Wahlkreis

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der SPD-Landtagskandidat und Fraktionsvorsitzende im Speyerer Stadtrat Walter Feiniler veranstaltet eine gemeinsame Radtour durch seinen Wahlkreis. Diese beginnt am 06. September 2020 um 11:00 Uhr am Postplatz Speyer. Im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ fährt Feiniler mit den Radfahrerinnen und Radfahrern über Römerberg, Harthausen, Hanhofen und Dudenhofen wieder nach Speyer. Rückkehr ist für 14:30 Uhr geplant. Es wird noch einen zweiten Teil geben, der dann durch den anderen Teil des Wahlkreises führt.

Kommen Sie mit dem Landtagskandidaten Walter Feiniler ins Gespräch. Teilnehmen kann jeder. Melden Sie sich selbst bei Stadtradeln (https://www.stadtradeln.de/speyer/) im Team „Team Walter Feiniler 2021“ an oder nehmen Sie ohne Anmeldung an der Radtour teil. An einem der Zwischenhalte besteht auch ohne Fahrrad die Möglichkeit auf ein Gespräch.

Er macht Halt in:

• Römerberg um 11:30 Uhr am Zehnthaus

• Harthausen um 12:00 Uhr in der Speyerer Straße 10 vor der katholischen Kirche

• Hanhofen um 12:30 Uhr bei der ehemaligen Landtagsabgeordneten Friederike Ebli in Am Buschweg 10

• Dudenhofen um 14:00 Uhr am Rathaus

• Speyer um 14:30 Uhr am Postplatz

Nach einem Zwischenhalt mit Erfrischungen im Garten der ehemaligen Landtagsabgeordneten Friederike Ebli, geht es gestärkt über Dudenhofen nach Speyer zurück.

Quelle Noah H. Claus