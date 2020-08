Speyer – Dominik Geiger wird leitender Pfarrer in Ludwigshafen

Speyer/Metrplregion Rhein-Neckar. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann überträgt Pfarrer Dominik Geiger, der derzeit als Kooperator der Pfarrei Heiliger Christophorus in Waldsee tätig ist, zum 1. Oktober die Leitung der Pfarrei Heilige Cäcilia in Ludwigshafen. Er wird Nachfolger von Dr. Udo Stenz, der nach Queidersbach wechselt. Dominik Geiger wurde 2012 zum Priester geweiht. Er war als Kaplan in Frankenthal und Waldsee tätig. 2017 hat Bischof Wiesemann ihn zum Kooperator der Pfarrei Heiliger Christophorus in Waldsee ernannt. Im Februar dieses Jahres übernahm Dominik Geiger zusätzlich das Amt des Präses des Diözesan-Cäcilienverbandes. Dominik Geiger hat ein Aufbaustudium des Kirchenrechts an der Universität Leuven (Belgien) absolviert und das Lizenziat erworben. Zum 1. September wurde er zusätzlich zum Ehebandverteidiger am Bischöflichen Offizialat ernannt.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail