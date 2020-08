Neckar-Odenald-Kreis – ÜAB Buchen – Ausbildungsstart „mit Abstand“

Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 60 Auszubildende starten morgen in der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen e.V. (ÜAB) in ihr Berufsleben. „Unsere Auszubildenden arbeiten weiterhin im Schichtbetrieb. So haben wir es in unserem Hygiene- und Abstandskonzepts festgelegt, das uns schon Mitte Mai ermöglicht hat, unseren Betrieb trotz Corona-Pandemie wieder aufzunehmen“, berichtet ÜAB-Geschäftsführer Stefan Kempf. Die sechs ÜAB-Ausbildungsmeister werden gerade in den ersten Tagen sehr strikt darauf achten, dass die Hygiene-Maßnahmen eingehalten werden. Die Corona-Pandemie hat auch in der ÜAB ihre Spuren hinterlassen, wie Kempf erläutert: „Unsere Belegungszahlen sind in diesem Jahr unterdurchschnittlich.“ Während der Rückgang der Auszubildenden in den Elektroberufen noch gering war, beträgt das Minus bei den Metallberufen fast 40 Prozent.

„Dieser Rückgang wird sich vor allem im kommenden Jahr bemerkbar machen, wenn normalerweise unsere Auszubildenden mit drei- oder sechsmonatiger Ausbildungszeit in der ÜAB bei uns beginnen. Wir streben an, die fehlende Auslastung durch das Angebot von neuen und verbesserten Fachkursen auszugleichen“, sagt Kempf. Die Überbetriebliche Ausbildungswerkstätte Buchen e.V., getragen von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und 35 Mitgliedsbetrieben aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, bietet die Grund- und Fachbildung für Auszubildende aus Metall- und Elektroberufen an. Zusätzlich gibt es ein umfassendes Weiterbildungsangebot für Berufserfahrene. Dieses beinhaltet CNC-Programmierung, SPS-Kurse, Arduino-Programmierung, Schweißen oder den Abschluss als technischer Betriebs- oder Fachwirt. Auch individuelle Programme können umgesetzt werden.