Mannheim/Ludwigshafen – Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen legen Charity-Wein auf und spenden an Kinderhospiz Sterntaler e.V. und Johannes-Calvin-Haus in Mannheim – Edler Tropfen für edle Spender

Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen, das Netzwerk junger Unternehmer und Führungskräfte unter 40 Jahren, haben zusammen mit dem Weingut Heinrich Vollmer aus Ellerstadt eine Sonderedition eines Grauburgunders aufgelegt und für den guten Zweck verkauft. Unter dem Motto „Gutes trinken, Gutes tun“ wurde die auf 120 Flaschen begrenzte, eigens etikettierte Edition binnen weniger Tage restlos verkauft. Insgesamt wurden so knapp 1.200 Euro erlöst, die hälftig an das Kinderhospiz Sterntaler e.V. in Dudenhofen und das Johannes-Calvin-Haus der Diakonie in Mannheim gespendet wurden. Das Kinderhospiz plant mit der Spende die Anschaffung einer wetterfesten Tischtennisplatte, dem Johannes-Calvin-Haus haben die Wirtschaftsjunioren eine umfangreiche Spielesammlung als Sachspende übergeben. Normalerweise nutzen die Wirtschaftsjunioren die Ferienzeit im August, um im Rahmen ihres traditionellen Sozialtags Hand anzulegen, wo Hilfe gebraucht wird.



Durch die aktuelle Corona-Krise war ein aktives Tun dieses Jahr nicht möglich, das soziale Engagement sollte der Situation aber nicht zum Opfer fallen: „Wir freuen uns, dass unsere spontan aufs Gleis gesetzte Aktion so viel Anklang gefunden und der Wein den Geschmack getroffen hat“ sagt Maximilian Schulz, der die Aktion initiierte. Und Alisa Butterbach, die sich um die Abwicklung und Lieferung der Bestellungen kümmerte, ergänzt: „Das Ganze ist doch eine klassische Win-Win-Situation: Die Käufer freuen sich über einen edlen Tropfen aus der Pfalz und das damit verbundene, gute Gefühl, eine lohnenswerte Sache zu unterstützen, und die beiden Einrichtungen können jeden Euro bei ihrer wichtigen Arbeit gebrauchen“. Die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen bedanken sich beim Weingut Heinrich Vollmer aus Ellerstadt für die Unterstützung dieser Aktion.

