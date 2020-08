Mannheim-Lindenhof – Zusammenstoß zwischen Pkw und älterem Mann- ein Verletzter – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr stieß ein unaufmerksamer 83-Jähriger mit seinem Auto beim Einparken auf dem Parkplatz eines Discounters in der Steubenstraße mit einem 63-jährigen Fußgänger zusammen. Dieser stürzte zu Boden und erlitt schmerzhafte Verletzungen an beiden Beinen. Er wurde durch Rettungssanitäter vor Ort medizinisch erstversorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unfallhergang aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

