Mannheim – Ist impfen notwendig? Wir sagen Ja!

Mannheim-Käfertal/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend geriet ein Streit unter mehreren Personen in der Oberen Riedstraße außer Kontrolle. Als die Beamten gegen 23.45 Uhr am Einsatzort eintrafen, stand ein 35-Jähriger Anwohner blutüberströmt mit freiem Oberkörper auf der Straße. Er hatte eine Platzwunde am Kopf und etliche Schnittwunden im Gesicht. Beim jetzigen Kenntnisstand soll der Ex-Lebenspartner seiner Freundin ... Mehr lesen »