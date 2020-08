Mannheim-Innenstadt – Raubstraftat am Bahnhofsvorplatz – unbekannter Tatverdächtiger bedroht jungen Mann mit Messer – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Donnerstag den 27.08.2020, ca. 22:40 Uhr wird 51-jährige Volker Georg S. aus Heidelberg-Handschuhsheim vermisst. Zuletzt gesehen wurde er an seiner Arbeitsstelle in Heidelberg, zu der er am darauffolgenden Tag nicht erschienen ist. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Der Vermisste wird ... Mehr lesen »