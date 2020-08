Ludwigshafen – Treffen der Selbsthilfegruppe Epilepsie Ludwigshafen & Umgebung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe Epilepsie Ludwigshafen & Umgebung findet statt am Dienstag, 22. September, um 18:30 Uhr im Seminarraum (EG, barrierefrei) des Gesundheitszentrums LUSANUM, Yorckstraße 1, 67061 Ludwigshafen in der Nähe des Berliner Platzes sowie Bahnhof LU-Mitte. Eine Voranmeldung ist wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen erwünscht unter epilepsieluweb.de. Die Treffen sind in der Regel wieder an jedem dritten Dienstag im Monat und neue Teilnehmer willkommen.

Quelle: Epilepsie-Selbsthilfegruppe Ludwigshafen