Ludwigshafen – Noch Plätze frei – „Gregorianik zum Mitsingen“ in diesem Jahr als Online-Seminar

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der wieder ansteigenden Infektionszahlen, haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, den traditionellen Wochenend-Kurs „Gregorianik zum Mitsingen“ im Pfarrsaal und der Kirche Herz Jesu in diesem Jahr in ein Online-Seminar umzuwandeln. Inhalt des Kurses ist es, sich gemeinsam singend mit dem gregorianischen Choral zu beschäftigen und dabei mit Grundlagen der Notation (Einführung in die St. Galler Neumenschrift) vertraut zu werden. Der Kurs wird zeitlich gerafft und inhaltlich leicht verändert als Online-Seminar via Video-Konferenz am Samstag,dem 5.9.2020 von 14 bis 17:30Uhr) stattfinden. Das ursprünglich geplante Thema “Gesänge zum Gedenktag des Namensgebers Papst Gregor dem Großen” werden wir bei einem Gregorianik-Wochenende im übernächsten Jahr nachholen (für 2021 haben wir bereits das Thema “Gesänge zum Fest der Erzengel Michael, Gabriel und Rafael” vorgesehen).

Den sonst üblichen Abschluss-Gottesdienst am Sonntag, dem 6.9., wird die Schola Herz Jesu gestalten. Er findet diesmal um 11 Uhr in der Kirche St. Ludwig (Wredestr. 24, 67059 Ludwigshafen) mit Gesängen aus dem Kursgeschehen statt. Teilnehmer des Kurses aus der näheren Umgebung sind herzlich zur Mitwirkung eingeladen. Hierzu wird eine zusätzliche Online-Probe in der Woche vor dem Gottesdienst und ein verlängertes Einsingen (unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsvorschriften für das Chorsingen) am Sonntag von 9-10:30Uhr angeboten. Bitte melden Sie sich umgehend bei Chorleiter Markus Braun (Braun.amj-rlp-saar@gmx.de) per Email an. Die Teilnahme ist aufgrund der veränderten Gegebenheiten kostenfrei. Über eine Spende würden wir uns natürlich freuen.