Ludwigshafen – 76-jähriger Mann wurde Opfer eines Taschendiebs

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde einem 76-jährigen Mann, der mit einem Rolllator unterwegs war, in einem Supermarkt in der Otto-Stabel-Straße der Geldbeutel aus der Hosentasche gestohlen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Täter/n geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen: -Tragen Sie Wertsachen möglichst in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung, wenn möglich in mehreren Taschen verteilt. -Tragen Sie Taschen verschlossen vor dem Körper, wenn möglich klemmen Sie sie unter dem Arm ein. -Legen Sie Ihre Geldbörse nicht im Einkaufswagen oder Einkaufskorb ab. -Hängen Sie Ihre Handtasche nicht an den Einkaufswagen oder an eine Stuhllehne. -Lassen Sie Ihre Wertsachen grundsätzlich nie unbeaufsichtigt!