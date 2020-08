Landau – Saisonabschluss des Freibades am Prießnitzweg mit Hundebadetag

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die besondere Badesaison 2020 ist im Freibad am Prießnitzweg in Landau für dieses Jahr beendet. Aber auch in diesem Jahr ist als Abschluss der Saison wieder das überaus beliebte Hundeschwimmen geplant. Tickets sind online ab Dienstag, den 1. September 2020 erhältlich. Am Samstag, den 5. September, können sich Hunde von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr in den beiden Becken austoben. Jeder Hundebesitzer hat die Möglichkeit, mit seinem tierischen Freund für jeweils 3,00 Euro je Hund das Freibad zu nutzen. Eine Anmeldung muss zwingend über die Internetseite www.freibad-ld.de aufgrund der Kontaktdatenerfassung erfolgen.

Es besteht die Möglichkeit, bei einer Buchung bis zu 2 weitere Personen pro Hund kostenlos mitzunehmen. Ohne ein gültiges Online-Ticket können wir keinen Einritt gewährleisten. Zur Motivation der Hunde dürfen Lieblingsspielzeuge mit ins Becken genommen werden. Herrchen und Frauchen müssen allerdings draußen bleiben und auf die geforderten Mindestabstände zwischen den einzelnen Personen von 1,50 m ist zwingend darauf zu achten. Maskenpflicht besteht auf dem Gelände des Freibades nicht.

www.freibad-ld.de