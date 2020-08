Haßloch – Führerschein weg

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde einem 76-jährigen Mann, der mit einem Rolllator unterwegs war, in einem Supermarkt in der Otto-Stabel-Straße der Geldbeutel aus der Hosentasche gestohlen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Täter/n geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 ... Mehr lesen »