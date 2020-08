Deidesheim – Fahrraddiebstahl selbst geklärt

Deidesheim/Landkreis Bd Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29./30 Aug 2020) entwendeten Unbekannte in Deidesheim am Bahnhof das abgeschlossene Mountainbike eines 15-Jährigen. Über Bekannte hörte der Junge davon, dass sein Fahrrad in verschiedenen WhatsApp-Gruppen für 150.- EUR zum Verkauf angeboten werde. Wenig später verständigte er die Polizei Haßloch, weil er den Dieb zusammen mit dem Fahrrad in Deidesheim gesehen hat. Und tatsächlich trafen die Beamten auf einen 19-Jährigen, der ihnen nicht ganz unbekannt war. Das geklaute Rad hatte er dabei. Das Mountainbike wurde zurückgegeben, der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

