Speyer – aggressiver Bettler

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

(Speyer) Der Polizei wurde am 29.08.2020 gegen 16 Uhr eine Person in der Wormser Landstraße gemeldet, die verkehrsbedingt wartende PKW-Fahrer anbettle und auch nach einer Spende in bedrohender Art und Weise weiterhin Geld fordere. Die Person konnte angetroffen und kontrolliert werden und erwartet nunmehr eine entsprechende Strafanzeige.

Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls sind angehalten sich bei hiesiger Polizeidienststelle zu melden. Hierbei ist die Kontaktaufnahme telefonisch (06232/137-0) oder per eMail (pispeyer@polizei.rlp.de) möglich.