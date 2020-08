Neustadt – Taxi durch alkoholisierten Fußgänger beschädigt

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am 28.08.2020 gegen 20:00 Uhr ereignete sich in der Seilerbahn in Fahrtrichtung Ursinusstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Fußgänger. Der 42-jährige, stark alkoholisierte Mann aus Neustadt/W. betrat unvermittelt die Fahrbahn und beschädigte hierbei das vorbeifahrende Taxi der 57-jährigen Taxifahrerin. Danach entfernte sich der Unfallverursacher fußläufig und unerlaubt von der Unfallstelle. Bei Antreffen durch die eingesetzten Beamten zeigte sich der Fußgänger uneinsichtig und wenig kooperativ. Dem Fußgänger wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.