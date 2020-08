Mannheim – VfR hält gegen den Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach gut mit

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Generalprobe stimmt trotz 1:4 hoffnungsvoll

(tb) Ohne Respekt vor dem klassenhöheren Gegner legte der VfR los wie die Feuerwehr. Bereits in der 3. Minute musste der Gästekeeper gegen den frei auf ihn zulaufenden Cihad Ilhan Kopf und Kragen riskieren, um dessen Schuss noch zur Ecke klären zu können. Auch beim folgenden Eckball war er gefordert und lenkte David Kellers Kopfball über das Gehäuse. 2 Minuten später landete ein Gewaltschuss von Maurice Mayer an der Torlatte.

Großaspach bemühte sich nun um mehr Zugriff zum Spiel und ging in der 11. Minute in Führung. Torwart Lentz rettete zunächst bravourös gegen einen Angreifer, war aber gegen den Nachschuss machtlos. Der Regionalligist gewann bis zum Seitenwechsel ein leichtes spielerisches Übergewicht. Der VfR hielt gut dagegen und hätte kurz vor dem Pausenpfiff durch Koep ausgleichen können, doch wieder parierte der Sonnenhofer Torwart dessen Schuss.

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang der SG nach einer Kombination in den VfR-Strafraum das 0:2. In der 56. Minute kam der VfR noch einmal heran. Ugo Nobile wurde schön freigespielt und versenkte das Leder im langen Eck. 8 Minuten später landete eine Großaspacher Flanke bei einem sträflich ungedeckten Stürmer, der mit einem trockenen Volleyschuss den alten Abstand wiederherstellte. Kurz vor Schluss landete ein verunglückter Abwurf von Torwart Lentz beim Gegner, der keine Mühe hatte, auf 1:4 zu erhöhen. Das Endergebnis gestaltete sich somit klarer, als es dem Spielverlauf entsprach.

Trainer Andreas Backmann zeigte sich mit dem Spiel seiner Mannschaft im Großen und Ganzen zufrieden: „Die Mannschaft hat hoch gepresst und dabei mutig nach vorne gespielt. Die Gegentore waren in der Mehrzahl überflüssig und wären in einem Pflichtspiel so nicht gefallen. Die Mannschaft ist fit und wir sind für den Rundenbeginn nächste Woche im Plan.“

Aufstellung VfR Mannheim:

Lentz – Akdemir, Herchenhan, P. Haag, Keller (74. Wiafe) – Grimm (46. Aygünes), Krämer (46.Tewelde) – Nobile, Mayer (27. Thau) – Koep (62. Biedenbach), Ilhan (46. Y. Haag, 73. Ono)

Tore:

0:1 Ferdinand (11.)

0:2 Gerezgiher (49.)

1:2 Nobile (56.)

1:3 Gerezgiher (65.)

1:4 Cuni (84.)

Schiedsrichter: Mario Hildenbrand, Wertheim

Foto, Edmund Nohe

Text:VfRMannheim