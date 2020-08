Ludwigshafen – Unglückliches Ende einer Geburtstagsfeier: Geburtstagskind verbringt Nacht in Gewahrsam

Ludwigshafen /Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Eine Geburtstagsfeier im Stadtteil Rheingönheim endete für das 18-jährige Geburtstagskind am frühen Sonntagmorgen in der Gewahrsamszelle der Polizei. Vorangegangen war bereits ein polizeilicher Einsatz wegen Ruhestörung. Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei dann erneut alarmiert. Bei Eintreffen der Beamten war eine größere körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Geburtstagsgästen im Gange. Das ebenfalls verwickelte 18-jährige Geburtstagskind und sein 47-jähriger Vater zeigten sich bei dem folgenden Polizeieinsatz derart aggressiv, leisteten Widerstand bei den Maßnahmen und mussten letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Dem erheblich alkoholisierten Geburtstagskind wurde zur Feier des Tages, nach Anordnung durch den Bereitschaftsstaatsanwalt, schließlich noch eine Blutprobe entnommen. Ihn und seinen Vater erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand, Bedrohung und Beleidigung.