Ludwigshafen – Digitalpakt für Schulen springt zu kurz

Kaiserslautern / Aus der Nachbarschaft Zugang für Patienten und Besucher ab Montag in Kaiserslautern nur über den Haupteingang Das Westpfalz-Klinikum kontrolliert ab Montag, 31. August, verstärkt, ob Angehörige und Besucher auf dem Klinikumsgelände sowie in den Klinikumsgebäuden die „AHA-Regeln" – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – einhalten. Darüber hinaus begrenzt das Krankenhaus die Zugangsmöglichkeiten am Standort ...