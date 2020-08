Harthausen – Freilaufende Schafe auf der Landstraße wohl auf Suche nach paarungsbereiten Partnern

Harthausen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

(Harthausen) Am 29.08.2020 gegen 12:30 Uhr wurden mehrere freilaufende Schafe im Bereich der Landstraße in Harthausen gemeldet, die möglicherweise eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellten. Die Schafe konnten durch eine Gruppe Jugendlicher in Richtung Feld getrieben werden. Der Verantwortliche kümmerte sich anschließend weiter um die “geflüchteten” Tiere, die wohl aufgrund der einsetzenden Brunstzeit auf der Suche nach paarungsbereiten Partnern waren.