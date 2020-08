Heppenheim – Stadtbücherei ab sofort wieder samstags offen

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbücherei Heppenheim kehrt ab dem 1. September zu den altbekannten Öffnungszeiten zurück. Die Rückgabe von Medien erfolgt wieder direkt im Haus.Die letzten 18 Wochen lief der Betrieb der Bücherei mit gekürzten Öffnungszeiten und Medienquarantäne in der Garage. Während des Lock-Downs war sie sechs Wochen geschlossen, bot aber die Ausleihe digitaler Medien und die Bestellung von Medientaschen an. Beim Besuch der Bücherei ist nach wie vor zu berücksichtigen, dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen und auf ausreichenden Abstand geachtet wird. Langes Verweilen und Schmökern im Wintergarten oder auf den Sesseln und Sofas ist noch nicht erlaubt. Das Veranstaltungsprogramm „Hits für Kids & Große“ wird ebenfalls noch nicht angeboten. Die Internetrechner aber stehen aufgrund der Abstandsregel in reduzierter Form wieder zur Verfügung, bei Nutzung ist die Adresse zu hinterlegen. Die Weiterentwicklung der Stadtbücherei zum 3.Ort wurde durch die Pandemiesituation zwar eingeschränkt, wird aber weiter fortgeführt. Unterstützt durch eine großzügige Spende der Sparkassenstiftung Starkenburg werden Medien und Möbel angeschafft. Die Aufstellung der Medien wurde teilweise verändert und ein neuer All-Age-Bereich, die Lesewelt Fantasy & Science-Fiction, geschaffen. Die Entleihung von digitalen Medien ist 24/7 unter www.hessen.onleihe.de möglich. Der Spezialservice seit der ersten Stunde der Schließung, die Bestellung einer Medientasche, hat sich etabliert und wird weiterhin angeboten. Dafür bietet der OPAC der Stadtbücherei die Möglichkeit nachzuschauen, welche Medien noch verfügbar sind. Zehn Stück können dann unter Angabe von Kontaktdaten per E-Mail bestellt werden. Die Abholung erfolgt zu den Öffnungszeiten.

Alle Informationen zum Serviceangebot und Medienangebot der Stadtbücherei gibt es laufend aktualisiert im Internet unter https://opac.winbiap.net/heppenheim

Öffnungszeiten ab 1. September:

Dienstag, 14:00 – 18:00 Uhr | Mittwoch, 14:00 – 19:00 Uhr | Donnerstag, 10:00 – 14:00 Uhr | Freitag, 14:00 – 18:00 Uhr | Samstag, 10:00 – 12:00 Uhr