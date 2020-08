Speyer – Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen wirbt für Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen wirbt für Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“

Zum zwanzigsten Mal in Folge zeichnet das Bündnis für Demokratie und Toleranz der Bundeszentrale für politische Bildung dieses Jahr zivilgesellschaftliche Projekte aus, die für eine lebendige und demokratische Gesellschaft eintreten. Ziel ist es dabei übertragbare und nachahmbare zivilgesellschaftliche Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet zu ehren, die das Grundgesetz und unsere freiheitliche Demokratie jeden Tag aufs Neue mit Leben füllen. In den vergangen wurden unter anderem der BDKJ Speyer und Judo-Sportverein Speyer im Rahmen des Wettbewerbes „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ ausgezeichnet.

Die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen sagt dazu: „Ich glaube, dass das zivilgesellschaftliche Engagement in unserem Wahlkreis stark ist und sich viele Menschen aktiv für eine lebhafte Demokratie und eine tolerante und offene Zivilgesellschaft einsetzen. Der Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ ist eine großartige Möglichkeit für diese Projekte, die Unterstützung und Wertschätzung zu erfahren, die sie verdienen. Deshalb fordere ich jedes Projekt, jede Initiative und jeden Verein, der sich für ein offeneres, toleranteres, demokratischeres und lebenswerteres Deutschland im Sinne der Gemeinschaft einsetzt, dazu auf, sich für diesen Preis zu bewerben.“

Auf die PreisträgerInnen warten nicht nur Geldpreise in Höhe von bis zu 5.000€, sondern auch eine größere öffentliche Wahrnehmung und ein an sie angepasstes Workshop-Angebot. In Anbetracht der beiden Preisträger aus dem Wahlkreis in den vergangen Jahren sagt Isabel Mackensen: „Ich bin zuversichtlich, dass wir auch dieses Jahr wieder auszeichnungswürdige Projekte im Wahlkreis haben werden.“ Weitere Infos zur Bewerbung gibt es auf der Homepage des Bündnisses für Demokratie und Toleranz unter www.buendnis-toleranz .de/aktiv-wettbewerb. Bewerbungsschluss ist der Quelle- Wahlkreisbüro Speyer

