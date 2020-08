Schifferstadt – Aktion Stadtradeln beginnt am Sonntag – Kita-Kids gestalten Fahrräder

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.

Schick in Strick könnte das Motto im „Haus des Kindes“ gelautet haben. Für die Aktion STADTRADELN haben sie ein Fahrrad aus dem städtischen Fundus aufgewertet. Seit Donnerstag schmückt es den Schillerplatz.

Insgesamt sechs ehemaligen Fund-Rädern geben die Kindertagesstätten „Haus des Kindes“ und „Kita am Wald“ einen neuen Anstrich. Spätestens im Laufe der nächsten Woche nehmen alle kreativ gestalteten Fahrräder ihre Plätze im Stadtgebiet ein.

Stärkung für STADTRADLER

Aber das STADTRADELN ist in Schifferstadt in diesem Jahr nicht nur was fürs Auge – wer mag, kann sich zum offiziellen Startschuss der Aktion am Sonntag, 30. August zwischen 10 und 11 Uhr eine kleine Stärkung auf dem Rathausvorplatz abholen. Dort gibt Bürgermeisterin Ilona Volk Päckchen mit allem, was man für eine gelungene Radtour so gebrauchen kann, aus. Wie wäre es anschließend mit der 20 km langen Radtour „Rund um Schifferstadt“?

STADTRADELN

Seit 2008 schwingen sich Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen für Klima- und Umweltschutz aufs Fahrrad. Schifferstadt ist vom 30. August bis zum 19. September wieder mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in Schifferstadt leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. 2019 hat Schifferstadt erstmals am STADTRADELN teilgenommen. Dabei haben 564 aktive Radelnde 71.770 km erstrampelt und so zehn Tonnen CO2 eingespart. Noch nicht fürs STADTRADELN registriert? Anmelden kann man sich jederzeit über die gleichnamige App.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt