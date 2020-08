Mutterstadt – Ulrike Nowack 25 Jahre im Haus des Kindes

Seit 25 Jahren ist Ulrike Nowack in der gemeindlichen Kindertagesstätte Haus des Kindes Im Mandelgraben beschäftigt. Aus diesem Anlass sprach Bürgermeister Hans-Dieter Schneider der Erzieherin Dank und Anerkennung für die der Allgemeinheit geleisteten treuen Dienste aus und überreichte eine entsprechende Urkunde sowie ein Präsent.

Nach der Schulzeit in Neuhofen und Schifferstadt besuchte Ulrike Nowack die Fachschule für Sozialwesen in Speyer und absolvierte ein Berufspraktikum in Limburgerhof. Seit 1. August 1995 ist sie nun – unterbrochen durch eine Familienphase – im Haus des Kindes beschäftigt. Von 2001 bis 2008 war sie zudem stellvertretende und ein Jahr lang kommissarische Leiterin der Einrichtung.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde würdigte der Bürgermeister die Jubilarin, deren Beruf in den letzten Jahrzehnten enorme Veränderungen erfahren habe und zudem immer schwieriger werde. Frau Nowack dankte für die Unterstützung und die Möglichkeit an regelmäßigen Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen zu dürfen.

Den guten Wünschen und Dankesworten schlossen sich Büroleiter Gunther Holzwarth, Kita-Leiterin Michaela Horlacher, Personalsachbearbeiter Wolfgang Hampel, Personalratsmitglied Daniela Schiemann sowie Kolleginnen und Kollegen an.