Ludwigshafen – Reizstoff in Einkaufszentrum gesprüht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, habe ein Mann in einem Schuhgeschäft im Einkaufszentrum Im Zollhof Reizstoff aus einem Sprühgerät versprüht. Grund war scheinbar, dass dem Mann zuvor der Umtausch von Schuhen verweigert wurde. Der Mann, welcher in Begleitung von zwei jugendlichen Frauen war, flüchtete und sprühte nochmals Reizstoff, als eine 28-Jährige ihn verfolgen wollte. Durch das Versprühen des Reizstoffes wurden vier Personen leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Mann konnte unerkannt flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 40 – 45 Jahre alt, ca. 170cm groß, kräftige Statur, kurz rasiertes dunkles Haar, bekleidet mit einem weißen Achselshirt, einer hellen Hose. Der Mann trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine Umhängetasche.

Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .