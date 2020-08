Ludwigshafen – Autovollbrand am Goerdeler Platz sorgte für weithin sichtbare Rauchwolke

Wald-Michelbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Ober-Sensbach – Pferd nach Tierquälerei eingeschläfert – Nachdem ein Fjord-Pferd am letzten Samstag (22.8.) auf einer Weide in der Sensbacher Straße in Ober-Sensbach erhebliche Schnittverletzungen am rechten Hinterbein aufwies, wurde das Tier in einer Fachklinik behandelt. Die Verletzungen waren jedoch so schwerwiegend, dass das Pferd eingeschläfert werden musste. INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Die ... Mehr lesen »