Dielheim – Jetzt ist die Kreisstraße 4170 zwischen Dielheim und Rauenberg wieder frei

Brücke und Straße termingerecht fertiggestellt – Hoher Ausbaustandard

Dielheim/Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Blasmusik und Banddurchschnitt wird es Corona-bedingt nicht geben. Dennoch wird dieses Ereignis vor allen Dingen bei den zahlreichen Pendlern und nicht zuletzt von den Bürgern der Region gefeiert: Die Verbindungsstraße zwischen Dielheim und Rauenberg ist fertig. „Wir alle haben diesem Termin entgegengefiebert“, zeigt sich ViA6West-Pressesprecher Michael Endres erleichtert. Denn die zurückliegenden Wochen und Monate haben mit der Vollsperrung der Kreisstraße 4170 zwischen Dielheim und Rauenberg die Bürger vor eine harte Geduldsprobe gestellt. Am heutigen Samstag und damit zwei Tage früher als geplant wird die Brücke und damit die Kreisstraße unter der Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Deutlich sind in den letzten Wochen die Fortschritte an der Großbaustelle sichtbar gewesen, um das Nadelöhr zwischen Dielheim und Rauenberg zu beseitigen. Zweimal musste die wichtige Verbindung wegen den aufwendigen Brücken- und Straßenarbeiten gesperrt werden.

Die Sperrung beim Neubau der ersten Brückenhälfte hatte sich durch „unvorhersehbare technische Schwierigkeiten“ deutlich verlängert, räumt der Pressesprecher von ViA6West, Michael Endres, unumwunden ein. „Wir hatten im Bestand etwas anderes vorgefunden als auf den Plänen vermerkt war“.

Der Bau der zweiten Brückenhälfte auf der Südseite der Kreisstraße klappte dagegen ohne Probleme und voll im Zeitplan. Die jetzigen Arbeiten waren deutlich aufwendiger: Denn neben dem Neubau der Brücke ist unter Federführung des Rhein-Neckar-Kreises die Kreisstraße angepasst respektive verbreitert worden. Rechts und links laden jetzt großzügige Rad- und Fußwege ein. Die Unterführung ist von bisher neun Metern auf 15 Meter Breite aufgeweitet. Dadurch entstand eine insgesamt acht Meter breite Fahrbahn mit zwei 3,50 Meter breiten Fahrstreifen und einem jeweils halben Meter breiten Randstreifen. „Auch wir sind vonseiten des Rhein-Neckar-Kreises mit dem Ablauf insgesamt sehr zufrieden und gleichzeitig erleichtert, dass die wichtige Verbindungsstraße fertiggestellt ist“, betont Pressesprecherin Silke Hartmann vom Rhein-Neckar-Kreis.

Die K4170 ist zwischen dem Kreisel auf der Nordseite in der Nähe des Penny-Markts bis zum Stockwiesen-Kreisel in Rauenberg auf knapp einem halben Kilometer saniert worden – einschließlich Erneuerung des Abwasserkanals.



Bildunterschrift: Jetzt ist die Kreisstraße 4170 zwischen Dielheim und Rauenberg wieder frei, die umfangreichen Arbeiten sind termingerecht fertig. Foto: ViA6West/Endres