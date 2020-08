Speyer – Tageswohnungseinbruch im Wohngebiet Vogelgesang

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 2200 EUR erbeuteten unbekannte Einbrecher am Mittwoch zwischen 11:30 – 16:10 Uhr Im Palmer. Während der Abwesenheit der Bewohner hebelten sie ein Fenster der Doppelhaushälfte der Geschädigten auf und verschaffte sich so Zutritt in das Haus. Bei der Tatortaufnahme konnte die Polizei keine Täterhinweise erlangen. Auch die Befragung der Nachbarschaft verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen, denen am Mittwoch verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich Speyer-Vogelgesang aufgefallen sind. Hinweise können über die Tel. 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei mitgeteilt werden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail