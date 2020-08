Sinsheim-Hoffenheim – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Rettungshubschrauber angefordert – Ortsdurchfahrt von Hoffenheim blockiert – Verkehr wird umgeleitet

Sinsheim-Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. An der Einmündung Sinsheimer Straße/Eschelbacher Straße kam es am Donnerstagvormittag, kurz vor 10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde. Nach den momentan vorliegenden Informationen übersah ein Autofahrer beim Einscheren von der Eschelbacher Straße in die Sinsheimer Straße den Biker und kollidierte mit ihm. Ein Rettungshubschrauber ist angefordert. Rettungsdienste sind bereits vor Ort und kümmern sich um den Verletzten. Die Ortsdurchfahrt von Hoffenheim ist derzeit blockiert. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

