Rhein-Pfalz-Kreis – Spatenstich für neues Vermarktungszentrum beim Pfalzmarkt Mutterstadt

Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Pfalzmarkt in Mutterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis wurde mit dem offiziellen Spatenstich die Bauarbeiten für eine neue Halle mit 30.000 Quadratmetern begonnen, davon 20.000 qm mit gekühlter Fläche. Mit der Großinvestition investiert der Pfalzmarkt Mutterstadt 30 Millionen Euro in ein neues Vermarktungszentrum in Mutterstadt in der Nähe von Ludwigshafen. Das Dach für die neue Halle, die direkt neben der Autobahn A 61 ist, soll bis zum Winter draufkommen, die neue Halle soll dann bis zum Herbst 2021 fertig sein. In der neuen Halle soll Obst und Gemüse angeliefert und umgeschlagen werden. Die Ware soll innerhalb von 24 Stunden vom Feld bis ins Regal geliefert werden.



Zur Zeit bieten die 180 aktiven Pfalzmarkt-Erzeuger 140 unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten aus heimischem Anbau an. Die fast mediterranen klimatischen Bedingungen in der Pfalz sind ideal für den Anbau für Obst und Gemüse, das hier in außergewöhnlicher Qualität gedeiht. So können wir unseren Kunden fast die gesamt Palette der in unseren Breiten wachsenden Obst- und Gemüsesorten anbieten – von A wie Apfel bis Z wie Zwiebel. Der Spatenstich hatte sich wegen der Corona-Pandemie verschoben. Der Pfalzmarkt Muterstadt sponsort auch das sehr erfolgreiche Bahnrad-Team Rheinland-Pfalz.

Text : Michael Sonnick und Pfalzmarkt Mutterstadt

Titelbild:Der Pfalzmarkt Mutterstadt sponsert auch das erfolgreiche Bahnrad-Team Rheinland-Pfalz (Foto Michael Sonnick)

Der Pfalzmarkt Mutterstadt investiert 30 Millionen Euro (Foto Michael Sonnick)