Neustadt/Weinstraße – Steuergerät von Pkw entwendet – professionelles Vorgehen der Täter

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Mittwoch, den 26.08.2020, wurde in dem Neustadter Wohn- und Gewerbegebiet im Bereich der Europastraße das Motorsteuergerät von einem BMW der Baureihe 5 entwendet. Auf Grund der Komplexität beim Demontieren des entwendeten Teiles ist von einem fachmännischen Vorgehen der bis dato unbekannten Täter auszugehen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zu melden.

