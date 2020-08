Mannheim – Zahl der nachgewiesenen Corona Fälle in Mannheim erhöht sich

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 740

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 27.08.2020, 16 Uhr, neun weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 740. Nahezu alle neuen Fälle sind reiseassoziiert oder Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen.

Das Gesundheitsamt ermittelt grundsätzlich die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Diese werden auch ohne Symptome auf das Virus getestet.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang sind in Mannheim 632 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 95 akute Fälle.

2. Zusätzliche Testangebote in den Stadtteilen – Für Reiserückkehrende sowie Lehrer*innen und in der Kinderbetreuung Beschäftigte

Die Stadt Mannheim wird ab Montag, 31. August, bis Mittwoch, 30. September, gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Mannheim (UMM) zusätzliche Corona-Testmöglichkeiten dezentral in verschiedenen Mannheimer Stadtteilen anbieten – wie bereits angekündigt. Ein mobiles Team der UMM wird mit Unterstützung durch Mitarbeitende des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt damit für noch größere Testkapazitäten im Stadtgebiet sorgen.

„Wie befürchtet steigen insbesondere durch Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten die Infektionszahlen in Mannheim. Mit diesem zusätzlichen Testangebot tragen die Stadt Mannheim und das Universitätsklinikum der erwarteten steigenden Test-Nachfrage zum Ende der Ferienzeit Rechnung und entlasten zudem die niedergelassenen Ärzte in Mannheim. Ein großer Dank gebührt dem Gesundheitsamt und der UMM für die kurzfristige Einrichtung dieses Angebots“, betont Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert.

Jeweils von 8.30 bis 16 Uhr stehen an folgenden Terminen und Standorten Testangebote für Reiserückkehrende sowie Mitarbeitende in Schulen, Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zur Verfügung:

• Montag, 31. August: Neckarstadt-West/Jungbusch, Werftstraße 6, „Turnhalle plus x“ an der Jungbuschschule

• Dienstag, 1. September: Schönau, Lötzener Weg 2 – 4, Sporthalle am Johanna-Geissmar-Gymnasium

• Mittwoch, 2. September: Rheinau, Kronenburgstraße 45 – 55, Sporthalle an der Konrad-Duden-Schule

• Donnerstag, 3. September: Waldhof, Alsenweg 11, Herbert-Lucy-Halle

• Freitag. 4. September: Vogelstang, Eisenacher Weg 95, Sporthalle an der Vogelstangschule (Grundschule); hier bitte nur über das Tor an der Turnhalle eintreten, um Kontakt während der „Lernbrücken“ zu vermeiden

• Montag, 7. September: Neckarstadt-West/Jungbusch, Werftstraße 6, „Turnhalle plus x“ an der Jungbuschschule

• Dienstag, 8. September: Schönau, Lötzener Weg 2 – 4, Sporthalle am Johanna-Geissmar-Gymnasium

• Mittwoch, 9. September: Rheinau, Kronenburgstraße 45 – 55, Sporthalle an der Konrad-Duden-Schule

• Donnerstag, 10. September: Waldhof, Alsenweg 11, Herbert-Lucy-Halle

• Freitag, 11. September: Vogelstang, Eisenacher Weg 95, Sporthalle an der Vogelstangschule (Grundschule); Hier bitte nur über das Tor an der Turnhalle eintreten, um Kontakt während der „Lernbrücken“ zu vermeiden.

Von diesen dezentralen Testangeboten können Reiserückkehrer*innen Gebrauch machen, die idealerweise durch Vorlage eines Boarding-Passes, eines Tickets oder einer Hotelrechnung ihren gerade beendeten Auslandsaufenthalt belegen können.

Außerdem richten sich die Tests an Mitarbeitende von Schulen und Kitas oder Kindertagespflegepersonen. Über die Schule oder Kindertageseinrichtung erhalten die Beschäftigten ein Formular, das zweimalig zur Durchführung der Testung berechtigt und vor Ort vorgelegt wird. Die dezentralen Testangebote stehen den genannten Personenkreisen aus allen Stadtteilen zur Verfügung. Terminreservierungen sind hier nicht möglich.

Die Stadt weist darauf hin, dass Personen mit Krankheitszeichen und Personen, die auf Veranlassung des Gesundheitsamtes als Kontaktperson abgestrichen werden sollen, nicht von diesen dezentralen Testangeboten Gebrauch machen sollen. Diese melden sich weiterhin bei der Hotline des Gesundheitsamtes (Tel. 293 – 22 53) und erhalten von dort das Passwort zur Testung im Container auf dem Gelände der UMM. Auch enge Kontaktpersonen eines bestätigten Falles gehen zur Testung zum Container bei der UMM. Bei ihnen erfolgt der Abstrich nicht in den neu eingerichteten Testangeboten.

Weitere Orte und Termine ab dem 14. September werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Stadt Mannheim