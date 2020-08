Mannheim – Land fördert erneut ein Projekt des Kulturhaus Käfertal! Diesmal: “Kunst trotz Abstand”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Förderlinie “Kunst trotz Abstand” des Landes Baden-Württemberg in den Herbstferien vom 26. – 31.10. im Kulturhaus bietet sechs Tage lang Workshops, Konzerte, eine Ausstellung und eine Filmpräsentation über die indigene Bevölkerung Brasiliens, zwei Performances und vieles mehr zusammen mit wunderbaren Künstler*innen aus Brasilien und Musiker*innen, Schauspielerinnen aus weiteren Ländern stattfinden können. Geplant sind außerdem, die Live-Konzerte auch zu streamen und mit einigen der Workshops in Form von Zoom Meetings gleichzeitig Teilnehmer*innen aus der Region und aus England, Frankreich, Brasilien und Kolumbien einzubeziehen.

Damit erhält das Kulturhaus die nun mehr siebte Projektförderung des Landes innerhalb von fünf Jahren. Die neuerlichen Förderung in schweren Zeiten wieder eine große Zahl von Künstler*innen und einige Unternehmen bzw. Soloselbständige der Veranstaltungsbranche unterstützen zu können sowie den Menschen in Mannheim, aber dieses Mal auch in Brasilien, Kolumbien und anderen Ländern, die aktive Teilhabe an Kultur und den Besuch von Konzerten und anderen Events zu ermöglichen.

Der Verein dankt dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst, aber auch an das Kulturamt der Stadt Mannheim, ohne dessen Unterstützung der Betrieb des Kulturhauses nicht möglich wäre.

Kulturhaus Käfertal – das soziale und kulturelle Zentrum im Stadtteil

Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine (IGKV)

Ute Mocker, Vorsitzende (IGKV) / Leitung Kulturhaus

Gartenstraße 8, 68309 Mannheim

Tel. 0621/738041, kulturhaus@kaefertal-net.de

Angebote für alle im Kulturhaus 1 im Stempelpark

Capoeira: Dienstag 17 Uhr Kinder ab 3 Jahre, 18:00 Uhr Capoeira 50 +, 19 Uhr für alle ab 12 J.

African Dance: Dienstag 18:30 Uhr

Street Dance: Donnerstag 18:30 Uhr

Und jeden Donnerstag 18:00 Uhr im Younity Studio, Kulturhaus 2, Wasserwerkstraße 70

Younity Mehrgenerationenchor

Songwriting/Gesang/Rap

Producing/Recording/Performance Training

in Kooperation mit der Popakademie BW

5.7. bis 13.9., jeweils 18 Uhr, Stempelpark vor dem Kulturhaus Käfertal,

Käfertaler Kultursommer:- Raus aus dem Internet, rein in den Park

11 Konzerte, über 40 Musiker*innen, Jazz, Pop, Klassik, brasilianische Rhythmen

Infos zu den einzelnen Konzerten: www.facebook.com/kulturhau.mannheim.kaefertal

Karten zu 12, Euro je Konzert inkl. Vorverkaufsgebühr gibt es nur im Internet unter

http://kulturhaus-kaefertal.eventbrite.com. Restkarten, sofern vorhanden, an der Abendkasse.

Es gelten die jeweils aktuelle Hygieneverordnung des Landes Baden-Württemberg und das

Hygienekonzept des Kulturhauses.

Web: https://www.youtube.com/channel/UCh5g5S5oJWKA27OUM5yLvwA

gibt es kleine KulturCafé- und andere Videos

aktuelle Infos findet ihr unter:

www.facebook.com/kulturhaus.mannheim.kaefertal

www.facebook.com/YounityMannheim/