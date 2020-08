Ludwigshafen – Wem gehört dieses Fahrrad?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Alwin-Mittasch-Park wurden gestern Nachmittag (26.08.2020, gegen 17:20 Uhr) ein blaues Kinderfahrrad sowie zwei Federballschläger und ein Federball gefunden. Zeugen hatten beobachtet, dass zwei kleine Kinder zuvor mit den Gegenständen gespielt hatten. Die Kinder waren in Begleitung eines Mannes. Wir suchen Zeugen, die Hinweise auf die Besitzer des Fahrrads oder auf die Kinder bzw. den Mann, bei dem es sich um den Vater handeln dürfte, geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail