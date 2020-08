Ludwigshafen – Sprechstunde des Ortsvorstehers Christoph Heller

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 1. September, zieht das „Objekt des Monats“ des Erkenbert-Museums wieder in die Stadtbücherei Frankenthal. Nach dem zwischenzeitlichen „Umzug“ der Reihe auf die Website, können die Stücke wieder vor Ort besichtigt werden. Im September ist ein dekorati-ves Gefäß mit Weintrauben- und Obst-Dekor aus der Jahrhundertwende in einer Vitrine im Erdgeschoss zu sehen. ... Mehr lesen »