Landau – Zusatzangebot des Landauer Tourismusbüros – Historische Stadtführung ab sofort jeden Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagnachmittag ohne Voranmeldung möglich

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Einfach vorbei kommen: Ab sofort bietet das Büro für Tourismus der Stadt Landau immer mittwochs, donnerstags und freitags um 15 Uhr eine historische Stadtführung an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren auf dem Rundgang durch das Zentrum der Südpfalzmetropole mehr über die Geschichte der Stadt, deren markenteste Bauwerke sowie deren Bewohnerinnen und Bewohner. Eine Voranmeldung ist für diese Touren nicht erforderlich, allerdings müssen die Kontaktdaten aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort erfasst werden. Die Führung kostet 6 Euro pro Person und dauert ca. zwei Stunden. Treffpunkt ist vor dem Rathaus in der Marktstraße 50. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, bei der Führung eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzuführen. Die Gästeführerin bzw. der Gästeführer wird während der Tour darauf hinweisen, wann die Masken aufzusetzen sind. Weitere Informationen zum Angebot sind im Büro für Tourismus telefonisch unter 0 63 41/13 83 10 erhältlich. Eine Übersicht aller Themenführungen, die in den nächsten Wochen stattfinden, ist auf der städtischen Internetseite unter www.landau.de/Stadtführungen zu finden.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.