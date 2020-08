Heidelberg-Weststadt/Neuenheim – Unbekannte Täter sägen Katalysatoren von geparkten Pkw’s ab – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Weststadt/Neuenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte die Katalysatoren von zwei geparkten Pkw’s. In der Weststadt wurde der Katalysator von einem in der Ringstraße geparkten grauen Opel Astra abgesägt. In Neuenheim sägten Unbekannte den Katalysator von einem ebenfalls grauen Opel Astra ab, der in der Wilckensstraße abgestellt war. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Mannheim-Käfertal etwa 20 Katalysatoren von Pkw’s abgesägt, die auf dem Gelände eines Autohändlers abgestellt waren (Pressemitteilung vom 26.08.20)

Ob hier ein Tatzusammenhang besteht, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 0621/174-1700 und vom Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/4569-0 entgegengenommen.