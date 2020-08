Heidelberg – Toben zwischen Neckar und Wald: Spielplatz Schloss-Wolfsbrunnenweg neugestaltet!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sommerhitze und Dürre machen nicht nur Mensch und Tier zu schaffen – das Landschafts- und Forstamt musste Mitte August 2020 wegen Trockenheitsschäden eine Gleditschie in der Lessingstraße am Heidelberger Hauptbahnhof stark kürzen. Aufgrund des Standorts direkt an der Straße wurde der Baum aus Sicherheitsgründen bis unterhalb des Zwiesels, also der ... Mehr lesen »