Frankenthal – PKW-Fahrer fährt gegen Hauswand und flüchtet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern, 26.08.2020, hielten Polizeibeamte gegen 12 Uhr in der Brunckstraße einen 55-Jährigen an, der während der Autofahrt mit seinem Handy am Ohr telefonierte. Auch in der Carl-Bosch-Straße, gegen 13:25 Uhr, fiel ein 37-jähriger Autofahrer durch die Nutzung seines Handys während der Fahrt auf. Wer sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzt, gefährdet nicht nur ... Mehr lesen »