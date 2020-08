Worms – Dieb auf Fahrrad schlägt dreimal zu

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages wurden drei Frauen Opfer des Täters auf dem Fahrrad, der es auf deren Handtaschen abgesehen hatte. Um 09:00 Uhr ereignete sich die erste Tat auf einem Parkplatz am Sixtusplatz. Die 61-jährige Wormserin war von ihrem Fahrrad abgestiegen und gerade im Begriff dies gegen Wegnahme zu sichern, als unbekannter Täter auf dem Fahrrad vorbeifuhr. Dieser schnappte sich die Handtasche, die sich im vorderen Fahrradkorb befand und flüchtete über die Blauhandgasse in Richtung Lauergasse. Zwischen 14.00 und 15:00 Uhr trat der Täter im Friedrichsweg erneut auf den Plan. Eine 75-jährige Wormserin schob ihr Fahrrad in Höhe der Schützengesellschaft, als der Täter von hinten nahte. Er wollte deren Handtasche vom Gepäckträger entwenden, was jedoch scheiterte. Die Frau hatte die Trageriemen um den Sattel gelegt, weswegen der Täter ohne Beute in Richtung Innenstadt davon radelte. Um 19:30 Uhr war unbekannter Täter in der Nikolaus-Reuß-Straße erfolgreich. Aus dem hinteren Fahrradkorb einer 66-jährigen Radlerin gelang es ihm im Vorbeifahren die Handtasche zu entnehmen und sich in Richtung Schäferstraße aus dem Staub zu machen. Der Täter wird beschrieben: 20-30 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schlank, dunkle kurze Haare und sei mit grau/schwarzem Kapuzenpullover, kurzer Hose, schwarzer Kappe mit Aufschrift bekleidet gewesen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.