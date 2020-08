Ludwigshafen – LKW Unfall auf der #A61

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg saniert in den kommenden Monaten die Karlshütte im Stadtwald in Ziegelhausen. Voraussichtlich ab Anfang September 2020 ist die Schutzhütte, an der sich fünf beliebte Spazier- und Wanderwege kreuzen, für einige Wochen nicht nutzbar. INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de »