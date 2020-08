Ludwigshafen – Fotowettbewerb von Edeka Scholz – die Gewinnerin steht fest

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Eine tolle Idee hatte Andreas Scholz von Edeka Scholz in Ludwigshafen. Schöne Bildmotive von Ludwigshafen fotografieren und bei Facebook hochladen. Aus dem Bild mit den meisten Likes soll eine nachhaltige Tasche entstehen, selbstverständlich mit dem Namen des Fotografen versehen.

5 Bilder schafften es in die letzte Runde, MRN-News berichtete, und jetzt steht das Gewinnermotiv fest.Das nächtliche Foto von Ludwigshafen hat die meisten Stimmen bekommen.Nun werden die Mehrwegtaschen aus recycelbaren Materialien mit dem Gewinnermotiv in Druck gegeben.Der Fotografin winkt ein Warengutschein von 500 Euro, herzlichen Glückwunsch.



Titelfoto Fotomontage Quelle Edeka Scholz

Foto unten Heike Rödel

