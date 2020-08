Frankenthal – Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schmiedgasse/ Wormser Straße

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Dienstagmorgen, dem 25.08.2020, gegen 07:50 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich Schmiedgasse/ Wormser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem grauen Suzuki. Infolge der Kollision der beiden Fahrzeuge wird der Fahrradfahrer, ein 37-jähriger Frankenthaler, gegen die Windschutzscheibe des Suzuki geschleudert. Aufgrund schwerer Verletzungen (Verdacht auf Schädelhirntrauma, Kopfplatzwunde und einer Fraktur am Oberschenkel) wird der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus verlegt. Der PKW des 69-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Bad Dürkheim ist durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Der Schaden am PKW bemisst sich auf ca. 4.000 Euro. Am dem Fahrrad wurde kein Schaden festgestellt.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme wird durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrradfahrer keinen Helm trägt. In den letzten Jahren waren ein Drittel aller verletzten Unfallbeteiligten in Frankenthal, Fahrradfahrer. Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben – ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.