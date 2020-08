Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

Statement von Amazon Frankenthal zum Feuerwehreinsatz:

„Im Logistikzentrum in Frankenthal gab es am Mittwochmorgen in einem Teilbereich eine Rauchentwicklung, woraufhin Alarm ausgelöst wurde. Alle im Gebäude befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden evakuiert und sind wohlauf. Ausgelöst wurde die Rauchentwicklung durch Wartungsarbeiten eines Dienstleisters. Der Betrieb konnte nach Freigabe durch die Feuerwehr wieder aufgenommen werden.“