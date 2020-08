Worms – Vorsicht bei der Unkrautbekämpfung!- Erhöhte Brandgefahr beim Umgang mit Gasbrennern

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Tag fingen in Mettenheim und Worms Hecken bei gärtnerischen Aktionen Feuer. Im Mettenheim hat um 10:30 Uhr ein 62-Jähriger das Unkraut vor einer Hecke mit einem Gasbrenner abflammen wollen, wodurch die Hecke in Brand geriet. Die Feuerwehr musste ausrücken und löschen. Gegen 11:15 Uhr fing dann in Worms, Ludwigstraße ebenso eine Hecke Feuer, als ein 69-Jähriger zur Bekämpfung von Unkraut einen Gasbrenner einsetzte. Hier hatte der Verantwortliche das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Fremdschaden entstand jeweils nicht. Die Polizei Worms mahnt ausdrücklich zur Vorsicht beim Umgang mit Gasbrennern.

