Speyer – Nußbaumweg gesperrt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 21.08.2020 19:00 Uhr bis 24.08.2020, 07:00 Uhr einen in der Carl-Benz-Straße (Parkplatz am Kreisverkehr) geparkten Transporter aufzubrechen. In der Seitenscheibe befand sich ein faustgroßes Loch und an der Hecktür und der Fahrertür konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. In das Fahrzeug konnte der oder die Täter glücklicherweise nicht ... Mehr lesen »